Eesti animapärlid: Animist Tallinn festivalil näeb parimaid uusi animafilme

Filmivalik on kaleidoskoopiliselt kirju - näeb nii professionaalsete stuudiote toodangut, tudengite töid kui ka päris sõltumatut nii-öelda «põlve otsas tehtud» kraami.

«Igal juhul on tegemist ainukordse võimalusega saada suurelt kinolinalt üle valatud puhta eesti psüühega. Ja muideks, ka Tartus tehakse nüüd animafilme. Oli juba ka aeg,» kommenteerib Eesti animafilmide valikut festivali programmis festivali kunstiline juht Priit Tender.

Eesti Uue Animatsiooni programmi kuuluvad filmid:

«Epideemia», 2021, Kristjan Holm «Tartu aknad, mu arm», 2021, Joosep Sepp «Bananas for Ice Cream», 2022, Risto Kütt «Otseteed», 2021, Kadi Sink «Elu ring», 2022, Viktoria Shmidt «Silitada siili», 2021, Ave Taavet «Naeris», 2021, Piret Sigus ja Silja Saarepuu «Kood», 2021, Rao Heidmets «Keeldumine», 2022, Hleb Kuftseryn «Taaskohtumine», 2022, Ülo Pikkov «Sierra», 2022, Sander Joon «Prügipall», 2022, Ida Lepparu, Andrei Bljahhin ja Sameliina Paurson «Hobune», 2022, Jass Kaselaan «Hernicia», 2022, Sameliina Paurson «Varielu», 2022, Kadi Sink, Sigrit Villido ja Silver Strazdins «Vangla», 2021, Emilia Valgiste «Maetud Euroopas», 2022, Hardi Volmer ja Urmas Jõemees «Koerkorter», 2022, Priit Tender

Animist Tallinn leiab 2022. aastal aset juba teist korda ning toimub 17.-20. augustini. Festivali eesmärgiks on tutvustada eesti publikule kaasaaegse lühianimatsiooni paremikku, tõsta ning mitmekesistada filmihuvilise publiku teadlikkust kaasaegsest autorianimatsioonist. Animist Tallinn tutvustab laiemale publikule uusi Eesti animafilme ja animatsiooni kui kunstiliigi mitmekesisust. Festivali keskuseks 2022. aastal on kino Sõprus, kus linastub festivali põhiprogramm.

Festivali programmist leiab ka põnevaid loenguid, töötubasid ja vestlusi, mis on koondatud ühisnimetaja Animisti Akadeemia alla, mis aitab avada animatsiooni loomeprotsessi ning uurib selle koostöövõimalusi teiste eluvaldkondadega. Animisti Akadeemiat veab Animist Tallinn koostöös EKA animatsiooniosakonna ja TLÜ sotsiaal- ja kultuurantropoloogia osakonnaga. Üritused on tasuta ja oodatud on kõik kultuurihuvilised. Programmi kureerivad festivali kunstiline juht Priit Tender ja Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia dotsent Carlo Cubero.