SÜDANTLIIGUTAV ⟩ 78-aastane Joni Mitchell laulab peale mitmekümne aastast pausi enda suurimat hitti

Joni Mitchell on üks kuulsamaid lauljaid ja laulukirjutajaid. Tema populaarseimad hitid on «Big Yellow Taxi» ja «Both Sides Now». Kanadast pärit muusik õppis iseseisvalt selgeks kitarrimängu. Tema stiil on olnud väga unikaalne ka selle poolest, et ta häälestas enda kitarri täpselt nii nagu ta ise tahtis ja tundis, et hästi kõlab. Enda sõnul on ta kasutanud 51 erinevat kitarri häälestust.