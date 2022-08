Bänd, kes ei saa kuidagi pauku lahti

Oodates pühapäeval Stockholmis Friends Arenal turvakontrolli järjekorras ning olles lapselikul moel elevil eelseisva kontserdi pärast, mis on Stonesi sünnipäevatuuri graafikus eelviimane (viimane toimub täna Berliinis), mõtlesin tahtmatult mitu korda: kuuskümmend aastat! Ainuüksi see arv – kole arv tegelikult?! – võtab põlved nõrgaks. Üks asi on kuuskümmend aastat üsna muutumatus koosseisus bändi teha; kuid olla sealjuures veel ­peaaegu algusest peale maailma absoluutses tipus ning ühtlasi ka pidevalt laval, see on midagi, mis väljub minu tõelusetaju ning kujutlusvõime piiridest.

Kuidas inimesed neist küll ära pole väsinud? Nojah, isegi ostsin pileti ja sõitsin üle mere... Aga kuidas nad ise ometi viitsivad? Ilmselt ammendavat seletust siin polegi – nii palju kui on bändiliikmeid, on ilmselt ka põhjuseid. Ühel on vaja pidevalt publiku imetlust, teisel raha, kolmas soovib kodust naise juurest minema saada, neljas ei oska enesega midagi muud peale hakata... Ei tea. Bänditegemine on kuuldavasti ja nähtavasti nagu käsikiimlus: lihtne alustada, raske võõrutada. Algpõhjusedki on ilmselt suuresti samad: baasvajaduste rahuldamine käepäraste vahenditega, mis muu.