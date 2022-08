Sel nädalavahetusel toimub läbi aegade võimsaima esinejateriviga Augustibluus

Reedel, 5. augustil astub festivali pealavale Ariel Posen, keda Rolling Stone Magazine peab «tänapäeva kitarrikangelaseks» ja kelle Music Radar on «maailma kümne parima rokkkitarristi» hulka valinud. Bluusi sünnimaalt USAst on Augustibluusile saabumas Devon Allman Project, kus teevad kaasa bluusimaailma tippu kuuluvad kitarristid Larry McCray ja JD Simo. Ameerikast on festivalile saabumas ka suupillimängija ja laulja Tad Robinson, kes Ameerika džäss- ja bluusmuusika ajakirja DownBeat arvates on jõudnud parimate elusolevate bluusilauljate nimekirja tippu ning kel on ette näidata suisa kümme Blues Music Awards’i (Bluusimuusika Grammyd) nominatsiooni.