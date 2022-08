KULTUURIS KUUM ⟩ Isiklik rallilugu: Sander Joon räägib, kuidas sündis tema auhinnatud animapärl «Sierra»

Saates räägib Joon lähemalt, kuidas teda inspireeris isa Heikki Joone 80ndatel tehtud lühianimafilm ning millised keerukused kaasnesid nii sürreaalses stiilis animafilmi tegemisega. Produtsent Aurelia Aasaga tuleb lisaks juttu sellest, kuidas taotleti «Sierrale» rahastust ja millised on ühe lühianimafilmi levivõimalused.

«Sierra» on välismaistel filmifestivalidel võitnud enam kui tosin auhinda. Tartuffi avapäeval linastus see Eestis esimest korda.

Filmi tegevus leiab aset sürreaalses autoralli maailmas ja see näitab läbi absurdi prisma, mis võib juhtuda, kui vanemad suruvad lastele peale oma seisukohti. «Garaažis askeldava isa kirg ralli vastu läheb nõnda suureks, et tema poeg muutub võidusõidu käigus rehviks,» on kirjas sünopsises.