Pirital toimub augustis viis võrratut aiakontserti

«Suvemuusikat Pirita-Kosel Kullese 5 hubases koduaias jagub augustikuus igale maitsele, lavale astuvad mitmekülgsed ja andekad muusikud. Oodata on mõnusaid kolmapäevaõhtuid, kus peale meeleoluka muusika jutustatakse ka põnevaid ja humoorikaid lugusid. Võtke pere ja sõbrad ja kasutage suurepärast võimalust nautida augustikuu õhtuid,» kutsus Pirita linnaosa vanema asetäitja vanema ülesannetes Kaido Saarniit.

3. augustil rõõmustavad publikut laulja ja viiuldaja Tõnu Raadik ja pianist Eero Sommer. 10. augustil on laval särav õdedest koosnev muusikute ansambel The Ilves Sisters ja 17. augustil loob meeleolu The Tri-Tones. 24. augustil esineb Jaan Tätte laulude ja jutustustega Vilsandilt ja kontserdisarja lõpetavad 31. augustil Kõrsikute kaunid laulud.