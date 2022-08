KUNSTIARVUSTUS ⟩ Ta elab! Tõesõna, ta elab!

Alapealkirjana on «Tajuvälja agendid» lausa frustreerivalt täpne. Frustreerivalt, sest see on üks neid pealkirju, mille peale oleks tahtnud tema lihtsuses, täpsuses ja võluvas pretensioonikuses ise tulla. Eriti kui teema, mida näitus lahkab, on samavõrd üldistav kui kogemine ise!