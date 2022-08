EESTI PARIM MULTIKAS ⟩ Isa, poeg ja punane Sierra: auhinnatud Eesti rallifilm jutustab isikliku loo

««Sierra» idee sündiski sellest, kui taasleidsin oma isa lavastatud lühianimatsiooni rallist. See oli 80ndatel mustvalge filmilindi peale tehtud,» meenutab Joon pärast Tartuffi esilinastust. «Mul tekkis kohe mõte, et isa animatsioonist lähtuvalt tahaksin teha oma filmi. Alguses oligi «Sierra» lihtsalt kirjeldus rallist, seal valitsevast maskuliinsuskultuurist ja mootorimürinast. Tahtsin jutustada rallimelu ümber keerleva sürreaalse loo.

Samm-sammult jooksin ligemale loole, mis ta nüüd ongi – isa ja poja lugu. See lähtub minu ja mu isa vahelisest suhtest. Mul oli lapsepõlves tunne, et isa soovib, et minust saaks samasugune mootorihuviline nagu tema, ent minust sai hoopis kunstnik, filmitegija. Seetõttu räägib film sellest, kuidas isa soovib oma lapsest kasvatada meister-rallisõitjat. Midagi läheb aga viltu ja poeg muutub imekombel rehviks.»