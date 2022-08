Eestlased on tõesti laulurahvas: muusikasaadetel on meeletult vaatajaid

Elisa meelelahutusteenuste valdkonna juht Kertu Popp sõnab, et muusika- ja laulusaated on alati vaatajatele hinge läinud ning see annab julgust ka uute projektidega katsetada. «Paistab, et telekanalite vaheline vaikiv kokkulepe on, et nii sügisel kui kevadel on eetris mõni muusikasaade.