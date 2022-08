Ugala teater alustab 103. hooaega

Uued näitlejad Ugala trupis on Alden Kirss ja Jass Kalev Mäe, kes astuvad üles ka suvelavastuses «Kolm musketäri», ning Maarja Mõts ja Margaret Sarv. Maarja tegi oma esimese rolli Ugalas eelmisel hooajal koostöölavastuses «Suveöö unenägu». Ugala trupiliikmena näeb teda juba hooaja avalavastuses «Kirsiaed». Margaret Sarv koos Alden Kirsi ja Jass Kalev Mäega teeb kaasa hooaja teises uuslavastuses «Kolm ahvi».

Ent veel enne uusi esietendusi on juba tänasest, 4. augustist taas laval armastatud suvelavastuse «Kolm musketäri" viimased etendused Õisus mõisa pargis.

Rännaklavastus viib meid Jaani jälgedes Viljandisse 1982. aastal, mida enam päris sellisel kujul olemas ei ole. Justkui ajarändurid tulevikust saame vaatajatena osa ühe mehe elust, keda samuti enam olemas ei ole. Sest nagu ütleb Jaan ise: «Ma mõtlen nii, et igal inimesel on õigus oma saatusele, eluloole, mõtteilmale ja selle jagamisele kaasinimestega». Rännakujuhid on Marika Palm ja Oskar Punga. Etendused toimuvad vaid kaheksal õhtul Viljandi linnaruumis.