Oodates Hollywoodi: valitsus eraldas filmitegijate Eestisse meelitamiseks veel miljoneid

2022. aastaks ette nähtud tavapärane fondi maht 2 miljonit eurot oli 2022. aasta jaanuari seisuga väljamaksekohustusega kaetud. Erakorraline fondi suurendamise vajadus tekkis seoses rahvusvaheliste suurprojektide huviga Eestisse tulla ja sellest tuleneva hüppelise nõudluse kasvuga. Paljuski on see seotud rahvusvahelise filmitööstuse taaskäivitumisega pärast koroonapandeemiast tingitud madalseisu.

«Filmikunst on üks tõhusamatest kultuurilise dialoogi vahenditest ning see otsus on Eesti filmitööstuse jaoks kahtlemata oluline. Huvi Eesti vastu on välismaiste filmitootjate seas juba hüppeliselt tõusnud ning fondi suurendamine annab tõuke, et viia meie filmikultuuri rahvusvahelisele tasemele. Film Estonia aitab luua kõrgetasemelisi töökohti ja tuua Eesti majandusse veelgi rohkem välisinvesteeringuid, mida on kriisidest väljumisel hädasti vaja,» ütles kultuuriminister Piret Hartman.