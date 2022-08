Kuratlik tulivesi ja kuninganna kuld

Käsmu Meremuuseumi õu on idülliline, miljonivaatega mängupaik. Bernard Shaw’ «Südamete murdumise maja» Roman Baskini unustamatus lavastuses esietendus sessamas paigas 2003. aasta suvel. Tollased misanstseenid meenusid nüüd nii elavalt, nagu oleks see kõik juhtunud eile. Tundus, et vana kapten Shotover ilmub kohe lagedale, takseerib sedasinast 1933. aasta rannaküla elu sarkastilise muigega ja kostitab Manonat galantselt rummiga.