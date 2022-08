Ajakirjaniku kõige käepärasem allikas on tema ise!?

Nüüd on Sillamaa jõudnud oma elust rääkiva tõsieluseriaaliga otsapidi ka raamatusse – kõigist meediumitest kõige vanamoodsamasse ning väärikamasse. Esimese asjana hakkab tema ebamääraste žanritunnustega esikteost «Ammuu» kätte võttes silma, et vastupidiselt igasugu tõenäosustele ei leidu selle esikaanel (ega tegelikult ka kuskil mujal) autori portreepilti.

Huvitav, miks on seni oma avalikus kuvandis väga jõuliselt just välisele glamuurile rõhunud Sillamaa otsustanud nüüd ühtäkki radikaalselt teistsuguse lähenemise kasuks? Soovib ta jätta seeläbi oma sõnadele rohkem kõlaruumi? Lahutada avameelselt räägitud autobiograafiline lugu, mille lugeja nende kaante vahelt leiab, täielikult enda visuaalsest isikukuvandist, kõigist neist kaunitest meikidest, soengutest ja kleitidest, mis on olnud aastate jooksul tema imago lahutamatu osa?

Või on see hoopis samm ajakirjandusest ilukirjandusse? Seda hüpoteesi toetavad pealiskaudsel vaatlemisel igatahes nii raamatu onomatopoeetiline pealkiri kui ka napp, ent kunstilisest kujundlikkusest laetud kahevärviline kaanekujundus. Kui ma ei teaks, millega tegu, pakuksin esikaant nähes, et see on kas häälutusluule kogu või lehmast rääkiv melanhoolne lastejutt keskmisele koolieale.