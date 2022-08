AK ⟩ Lahkunud on läti kirjanduse suurkuju Knuts Skujenieks

25. juulil suri Lätis 20. sajandi teise poole väljapaistvamaid luuletajaid, tõlkija ja kirjandusanalüütik Knuts Skujenieks, kirjanik Mats Traadi (1936–2022) õpingukaaslane ning sõber. Lüürilise modernistina Läti kirjanduslukku väga erilise jälje jätnud Skujenieksi loomingust on aja jooksul valminud mitmeid tõlkevalimikke. Ta on pälvinud paljude maade kirjandusauhindu ja teenetemärke ning teda on esitatud korduvalt Nobeli kirjandusauhinnale.