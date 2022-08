AK ⟩ Doktor Ventsel pani paika Eesti pungi-uuringute uue lati

Aimar Ventsel, «Punks and Skins United: Identity, Class and the Economics of an Eastern German Subculture».

Tunnistan, et iga järgmise leheküljega muutusin ma Aimar Ventseli monograafia «Punks and Skins United: Identity, Class and the Economics of an Eastern German Subculture» lugemisel järjest kadedamaks ja tigedamaks. Kurat võtaks – ma tahan lugeda sama põhjalikku ja laiahaardelist käsitlust ka Eesti pungist.