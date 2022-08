Lexsoul Dancemachine'i uus muusikavideo kutsub seilama

Muusikavideo režissöör, monteerija ja kolorist Ako Lehemets on bändi pikaaegne koostööpartner. Omavahelist sünergiat kirjeldab foto- ja videograaf positiivse ja vabana: «Tunnen, et Lexiga on kujunenud selline koostöö, kus saab kõike pingevabalt võtta ja ühiselt midagi lahedat luua.»

Video oli algselt mõeldud bändi Kruiisiterminali kontserdi teleülekande vaheklipiks. «Lexsouli tüüpidele meeldis see kohe nii väga, et kirjasid vastu: «jou, kuule tundub, et sellest saab musavideo». Idee oli visualiseerida teekonda Kruiisiterminali ning lihtsalt chillida, aga võta näpust, see teekond viis hoopis musavideoni,» selgitas Ako.