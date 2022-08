NÄDALA FILM ⟩ Brad Pitti verine rongisõit

Mina «Wicki-usksete» koolkonda ei kuulu, pigem on «John Wicki» frantsiis niisugune, millest kauge kaarega eemale hoian, pidades seda mõttetuks arulageduseks, mille peale pole mõtet aega raisata. Ilmselt on häda ka selles, et Keanu Reeves Wicki rollis tundub mulle täiesti tuima robotina, ja kuna mulle tema rollisooritus ei meeldi, siis on piinarikas ka filmi vaadata. Ja kui keegi nüüd tuleb suure suuga jutustama, et «Killerite kiirrong» on «Wicki» pealt maha viksitud, siis rumal jutt suhu tagasi. «Killerite kiirrong» nägi romaanina ilmavalgust varem ja kui üldse miski on millegi pealt maha kirjutatud, siis pigem just «Wick».