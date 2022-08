Lootuse lugu, viikingite verega

Ehkki (teatri)suvi pole veel otsas, tunnen, et minu peavõiduks tänavuses suveteatris kujuneb Tiit Palu «Viikingite veri». See ongi see loteriipilet, mille mänguvälju lahti kraapida ei tohi. Ah et miks ei tohi? Sellelegi annab laval vastuse Mari.