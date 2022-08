NÄDALA PLAAT ⟩ Beyoncé galopeerib laenatud hobul

Beyoncé võib muidugi teha absoluutselt kõike, mida tahab, ja eks ta teebki. «Renaissance» on tema esimene album pärast kuueaastast pausi ning tema diskograafias seitsmes. Kui kogu kulla, karra ja kuulsuse koorem kõrvale pühkida, meenub, et eelmine stuudioalbum «Lemonade» (2016) oli ja on siiani muusikalises mõttes väga tugev, jõuline ja vaimukas.