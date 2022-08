Täna algav Birgitta festival teeb kummarduse helilooja Veljo Tormisele

Esiettekanne on sedapuhku kui ehitis, mis kerkib poolelijäänud müüridele. Tormise kirjapandust kõlab ooperis kümme esimest minutit, edasi areneb juba sama libreto järgi Puuri fantaasia. Lalli on tegelane, keda kõik soomlased õpivad tundma juba kooliajal. Legendi järgi tappis Lalli aastal 1155 Köyliönjärve jääl Rootsi piiskop Henriku, kes oli tulnud pöörama soomlasi ristiusku. Talupoeg Lalli oli see põikpäine soomlane, kes tahtis olla omal maal peremees ja tappis kirvega võõra võimu tooja. Kui 2004. aastal valiti Soomes kõigi aegade suurimat soomlast, jõudis Lalli auväärsele 14. kohale. Nii loob tänavune festival silla Eesti ja Soome muusikute ja heliloomingu vahele. Lallit kehastab Soome Rahvusooperi solist Koit Soasepp.

Kristjan Järvi ja tema orkester Baltic Sea Philharmonic toovad lavale oma nägemuse William Shakespeare’i kuulsast 17. sajandi alguses kirjutatud näidendist «Torm». Selle fantastikat, maagiat, hurmavat irreaalsust ja tundeküllasust täis lavateose õhustikku kujundavad Jean Sibeliuse, Kristjan Järvi, Liis Jürgensi ja Mari Meentalo muusika. Lavastuses on dirigent ja orkestrandid enda kanda võtnud nii teksti kui ka muusika, kasutades selleks nii oma pilli kui ka häält. See on muusikute ühislooming, milles kogu orkestril on kaaslavastaja roll.