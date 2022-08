FESTIVAL ⟩ Klassikaline muusika tahab kontserdisaalist välja

Kammermuusika on igasuguse muusika alus, sest see põhineb üksteise kuulamisel ja vastastikusel reageerimisel. See on niivõrd loomulik viis musitseerimiseks, teistega koos. Kammermuusikas on midagi väga familiaarset, kuna koosseisud on väikesed ja mängupartner võiks olla lisaks suurepärasele muusikule ka tore inimene, sest ühist ajaveetmist on koosseisudel väga palju. Ideaalis luuakse kvaliteetset muusikat ja veedetakse toredasti aega, täielik paradiis!