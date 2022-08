«Mõtlevad pildid» – üks aasta olulisemaid kunstinäitusi

Põhimõtteliselt oleme kõik siin Eestis seda näitust oodanud vähemalt viimased veerandsada aastat. Kuigi tuum on sama, on «Mõtlevad pildid» nüansseerituses tubli samm edasi 1997. aastal Rotermanni Soolalaos avatud väljapanekust «Nonkonformistlik kunst Norton ja Nancy Dodge’i kogust», kus oli teoseid ajaraamistikus «Gulagist glasnostini». Niisiis aitäh kuraatoritele! «Kumu just selliste näituste tegemiseks ehitatigi,» heldin korraks Kumu suures saalis ringi jalutades. Selleks, et siduda eestlaste kunstipärandit muu maailma tippudega ja neid tähendusseoseid vaataja jaoks senisest selgemini lahti mõtestada.