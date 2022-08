Varastatud laulusõnad: Jeff Becki ja Johnny Deppi tabas plagiaadisüüdistus

«Ainsad kaks rida, mis pärinevad Beckilt ja Deppilt, on «Big time motherfucker» ja «Bust it down to my level», kõik ülejäänu on aastakümnete eest Slim Wilsoni esitatud. Ma ei ole midagi sellist kunagi varem näinud. Olen avaldanud juba 50 aastat ja see on küll esimene kord, kui keegi on midagi varastanud ja sellele oma nime külge pookinud,» kommenteeris Jackson.

Tõepoolest, isegi Becki ja Deppi laulu pealkiri kõlab Slim Wilsoni luuletuses, milles on rida: «You better try to keep you ass in this corner of shade / 'cause if the Man come you make a sad motherfuckin parade.». Slim Wilsoni suust pärinevad näiteks ka read «I’m raggedy, I know, but I have no stink» ning «God bless the lady that'll buy me a drink», mille leiab samuti Becki ja Deppi laulust.