Arvamusfestival tähistab juubelit vinge kultuuriprogrammiga

2015. aasta arvamusfestivali arutelust alguse saanud Paide teater mängib festivali külastajatele lavastust «Udu: mälukontsert kolmele häälele». Samuti toimub laupäeva hommikul Paide Muusika- ja Teatrimaja kultuuriaias Paide teatri brantš.

Paide kinos toimub kinoprogramm, kus on nii rahvusvahelised kui kodumaised väärtfilmid. Paide linna salajasi paiku on võimalus avastada Ründo Mültsi eestveetaval müstilisel öörannakul vanalinnas. Esmakordselt teeb arvamusfestivalil ajalootuure Twitterist tuttav Keskaja Inimene.

Paide tänavatel saab festivali ajal näha kunstnik Elo Liiva valgusinstallatsioone, kuid kunsti jagub ka Paide Muusika- ja Teatrimaja Avatud Galeriisse. Fotonäitustest on esindatud André Perlsteini «Prantsuse kinolegendid», Bálint Pörneczi «Figurák» ning Kata Bereczki «Elu teekond». Lisaks on võimalik avastada Gerda Nurga ja Kaisa Maasiku heliinstallatsiooni «Sirgjoone kestev paindumine».

Kultuuriprogrammi kuuluvad ka kultuuriteemalised arutelud. Lastele on suunatud luguteatri arutelu-etendus «Millist teatrit lapsed tahavad?». Arutelu käigus küsitakse lastelt, millist teatrit nemad päriselt näha soovivad ning milline on nende jaoks tõeline teatrielamus. Kavas on ka arutelu pealkirjaga «Teatritempel», kus juureldakse, kas teater võib meid muuta paremaks inimeseks ja kas teater võiks kuuluda ka laste kooliprogrammi.

Arvamusfestivali kultuuriprogrammi avab Paide keskväljakul ansambel Lonitseera neljapäeval, 11.08 kell 18.00.

Kultuuriprogrammi on kokku pannud Paide Muusika- ja Teatrimaja. Kogu kava leiab siit.