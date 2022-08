Laena kirvest, Väinämöinen!

Eino Leino samanimelisel näidendil põhineva «Lalli» nimikangelane on arhetüüpne individualist, vabamõtleja ja eskapist, keda rõhub teda ümbritseva tsivilisatsiooni pealetikkuv pedagoogiline päästemissioon; ning kel on sellega seoses ainult üks suur soov: et ta hing lõpuks ja lõplikult rahule jäetaks.

See on täiesti ajatu – ehk teisisõnu: alaliselt aktuaalne – teema, mis taandub laiemalt võttes küsimusele subjektsuse legaalsest ülempiirist. Millisele personaalsele tõele ning sellest lähtuvale elamisviisile on meil inimestena ühiskonnas üldse õigus? Kas meil peab olema kõige suhtes isiklik seisukoht? Ning kui jah, siis milline see üldse olla võib? Kui kaugele on erinevate diskursuste passiivsel tõrjumisel võimalik minna ilma, et need hakkaksid sinuga personaalselt ja repressiivselt tegelema?