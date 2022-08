Tartus etendub saksa lavastaja Daniel Kötteri «Maastikud ja kehad»

«Maastike ja kehade» kontseptsiooni autorid ja lavastajad on Daniel Kötter, Sarah Israel ja Elisa Limberg (Saksamaa). Produtsent on saksa teatrikompanii ehrliche arbeit — freies Kulturbüro.

Kaasaegsete etenduskunstide festivali Performa Borealise teemaks on sotsiaalselt vastutustundlik ja keskkonnateadlik teater ning see on pühendatud ühiskonnas oluliste teemade kajastamisele, millega inimkond silmitsi seisab. Teisalt on festivali eesmärgiks tugevdada kogukondlikke sidemeid ja leida üles see positiivne ühisosa, mis seob erinevaid indiviide ja elanike gruppe.