Nädalavahetusel toimub HALLis festival Dark Side of the Moon

12.–14. augustil toimub Tallinna techno-klubis HALL, selle välialal Suvilas ja uues ISU saalis festival Dark Side of the Moon, mis on keskendunud eelkõige elektroonilisele ja eksperimentaalsele muusikale, tuues lavale 14 välisartisti ning üle 30 kohaliku DJ ja bändi. Teiste seas astuvad üles techno-muusika pioneer Luke Slater; tantsija, DJ ja produtsent Gigi FM; Kiievi klubi Closer resident Borys jpt.