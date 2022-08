Liivi Muuseumi kirjandusfestival mängib tänavu mäluga

Laupäeval, 13. augustil toimub Alatskivil Liivi Muuseumis festival «Eesti Kirjanik 2022». Juba 12. korda toimuva eesti nüüdisautoritele keskendunud festivali teemaks on tänavu «Mälu mäng». Vaatluse all on erinevad mäletamise viisid ja võimalused, ajaloosündmuste mäletamise subjektiivsus, mälu (eba)usaldusväärsus ning minevikutraumadega toimetulek.