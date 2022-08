VABA AKADEEMIA LOENG ⟩ Islamieelsete raidkirjade tõlgendused kummutavad legende ja arusaamu Araabia poolsaare ajaloost

Üle tuhande aasta on meie arusaam islamieelse Araabia poolsaare ajaloost tingitud legendidest ja mütoloogiast. Keskaja islami õpetlased Kairos ja Bagdadis olid ehitanud legendaarse pildi rändavatest ja püsivalt sõdivatest hõimudest ning neid kirjeldanud sõnaga jāhiliyya – teadmatus. Viimastel aastakümnetel on jooksvalt ilmnenud, tõlgendatud ning tõlgitud tuhandeid islamieelseid raidkirjasid, mis edastavad oluliselt teistsuguse pildi sellest piirkonnast. Kas ja kuidas muudavad need uued allikad meie arusaamu Araabia poolsaare ajaloost enne islami tulekut, sellest räägitaksegi loengus.