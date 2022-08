Prantsuse ooperilegend Natalie Dessay annab Tallinnas kontserdi

See kontsert on Dessay armastuseavaldus oma kodumaale Prantsusmaale, autentsele prantsuse šansoonile, džässile ja muidugi tema sõbrale, heliloojale Michel Legrandile, kes on tuntud oma filmide «Cherbourg'i vihmavarjud», «42. aasta suvi», «Yentl» ja paljude teiste poolest.

Michel Legrand (1932-2019) on kirjutanud umbes 800 muusikapala 250 filmi jaoks ja avaldanud sada albumit. Helilooja on teinud koostööd Edith Piafi, Charles Aznavouri, Frank Sinatra ja Liza Minnelliga. Ta on pälvinud kolm Oscarit ja viis Grammyt. Legrand on olnud kaheksa korda Kuldgloobuse ja kolm korda Césari nominent. 1950. aastate lõpus esines helilooja džässmuusikuna. 1958. aastal salvestas Michel Legrand oma esimese jazzkompositsioonide kogumiku ja hakkas kirjutama muusikat mängufilmidele, mis tõi talle rahvusvahelise kuulsuse. 2013. aasta sügisel salvestas Legrand koos Natalie Desseyga ühise albumi «Entre elle et lui» (Warner Classics). Album saavutas Prantsusmaal kulla staatuse ning 2017. aastal ilmus uus «Between Yesterday And Tomorrow» (Sony Classical, 2017).