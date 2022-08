Eestis tuuakse esmakordselt lavale Stravinski suurteos

«Pea sada aastat on möödunud, aga suurejoonelist muusikateost «Oedipus Rexi» pole Eestis lavastatud. Juba see ainuüksi on piisav põhjus selle teose lavale toomiseks,» ütleb lavastaja Ott Aardam.

«Oedipus Rex» tuuakse Narvas lavale koos rohkearvulise esitajatekoosseisuga. Solistidena teevad kaasa metsosopran Tuuri Dede, tenor Gissur Pall Gissurarson, bariton Atlan Karp ning lugeja rollis on Karol Kuntsel. Nendega koos on laval Eesti Rahvusmeeskoor ja Narva Linna Sümfooniaorkester. Lavastaja Ott Aardami meeskonnas töötavad esiettekande nimel kunstnik Kristjan Suits ning dirigent Anatoli Štšura.

«Oedipus Rex» käsitleb vabaduse teema, inimese vaba tahte teemat. Mis on meil praeguses ajahetkes selliste müütiliste lugudega peale hakata? Kas nad saavad meid kuidagi aidata või on tegemist lihtsalt suurepärase kunstiteosega, mis jääb ikkagi oma aega? Kui praeguses ühiskonnas on levinud mõtteviis, et kõik sõltub inimesest endast, siis ligi 2500 aastat tagasi Sophoklese poolt kirjutatud tragöödias ei sõltu üksikisikust pea midagi. Oidipus päästab Teeba linna õela Sfinksi käest ja on igati hea ja õilis valitseja, aga jumalate fataalne plaan läheb täide, kuidas ta ise või tema vanemad seda ka ära hoida ei püüaks.