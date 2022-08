Raskeroki legend Wolfmother esineb esmakordselt Tallinnas

Wolfmother sai alguse 2004. aastal Sydney's solisti ja kitarrivõluri Andrew Stockdale'i algatusel, kes on tänaseks bändi ainuke originaalliige. Täna tuuritab Wolfmother koos trummari Hamish Rosseri ja bassisti Brad Healdiga, kes on mõlemad varasemalt tuntud populaarsest Austraalia garaažiroki bändist The Vines.