LUULE KOMISSAROV 80 ⟩ Kõige armastatum vanaema on krutskipartner tervele Eestile

Kui viimati Lulliga juttu puhusime, kõneles ta, et ega ta ise ka ei usu seda, et on nii kaua vastu pidanud. Lull rääkis, et ta on tegelikult ju tavaline inimene, seda näitleja nimetust tahetakse kangesti sinna juurde panna. Näitleja on lihtsalt elukutse. Lull kinnitas, et muidu on ta Lull mis Lull. Iga kandi pealt. Ei pirtsuta, räägib kõigiga juttu. Ennast suureks näitlejaks ei pea. On «Õnne 13» tõttu natuke tuntuks saanud, aga siingi arvas ta tagasihoidlikult, et ega ta ise ole ka seal suurt midagi teinud. Tõnis Kask aitas selle rolli peale. Ja Astrid Reinla oli Laine juba nii ilusasti ära kirjutanud, kõik oli nii täpselt paigas.