ARVUSTUS ⟩ Menukoomik maadleb mesimummiga

Just siis, kui hakkas paistma, et Netflixil pole veriste krimidokumentaalide ja «Stranger Thingsi» kõrvale midagi haaravat pakkuda, trügis voogedastusplatvormile elav komöödialegend Rowan Atkinson. Härra Beanina tuntud Atkinsoni uus jantlik seriaal «Mees mesilase vastu» pakub täpselt seda, mida pealkiri lubab: sõda ühe neurootilise tola ning putukariigi elaniku vahel. Seda duelli jälgides kahaneb vaataja ajugi umbes mesilasesuuruseks, et kogemus oleks täielik.