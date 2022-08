AK ⟩ Suvel pole inimesel moraalset õigust olla õnnetu?

Kui suve mõtteline selgroog saab murtud – see juhtub kuidas kellelgi, aga üldiselt vist peaaegu alati hiljemalt augusti keskel, kui ööd on juba pimedamad ning valmivad õunad hakkavad vaikselt kuju võtma ehk täpselt neil päevil, mis praegu käsil –, hiilib sirelite aegu sündinud kevadise entusiasmi asemele magusvalus melanhoolia. Tuleb nagu varas: salamisi ja enamasti öösel. Ning jääb nagu truu ja kirglik armuke: tema kramplikud kaisutused kestavad sageli järgmise pärastlõunani.

Suvelõpumelanhoolia on veider tunne, seotud eelkõige teadmisega, et suvi saab varsti läbi ning valgus ja soojus liiguvad üha kiirenevas tempos kaadrist välja... Küllap oleme kõik kogenud ning teame, et selles hetkes, kui mõtleme esimest korda, et sügis pole veel käes, on see tegelikult meie hinges juba kohal. Vaevumärgatava nukrusevarjundina, allasurutud meeleheitetuksatusena, pealepressiva kahetsusena...