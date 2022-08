AK ⟩ Pajatusi Mustamäe paneelmajade vahelt

Noorele lugejale kirjutaud raamatuid, mis on inspireeritud autori enese lapsepõlvest, võib võtta kahte moodi. Esiteks kui enam või vähem äratundmist pakkuvaid tõsielulisi lugusid sihtgrupile. Teiseks kui minevikku vajunud kümnendi jäädvustust, n-ö väikest ajalugu, mis haagib ka sellel ajal sirgunud täiskasvanuid. On kirjaniku valik, kui suurel määral lood peegeldavad toonast olmet ja ühiskondlikke olusid. Mõlema variandi puhul on esiplaanil laps oma tunnete ja mõttemaailmaga. Ning aegade muutudes pole need kuigivõrd muutunud.