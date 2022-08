Tallinna klubis HALL esineb Islandi elektroonilise popmuusika ansambel GusGus

Enam kui 25 aastat tegutsenud GusGus on katsetanud lugematute muusikastiilidega technost italo disconi ja UK garage’ist soulini, läbivaiks tunnusjoonteks kõrgläikene produktsioon, sünteetiline atmosfäär, hümnilikud popmeloodiad ja vankumatu tantsubiit. Nad on remiksinud Björki, Depeche Mode’i ja Moloko lugusid ning teinud koostööd Ian Browniga. Grupis on aegade jooksul osalenud enam kui tosin muusikut, neist nimekamate seas lauljad Emilíana Torrini ja Högni Egilsson ning dj-produtseng President Bongo. Tänase päevani on GusGusi tugitaladeks jäänud selle asutajaliikmetest helilooja, produtsent ja programmeerija Biggi Veira ning laulja Daníel Ágúst Haraldsson.