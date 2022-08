Kuidas portreteerida kunstikogujat

Kolm kogu riigist on miinimum, mille põhjal saaks hakata midagi üldistama, tekkis Temnikovale arusaam näitust koostades. Meie tuntumad kogujaid nagu Enn Kunila või Jaan Manitski polegi esindatud? «Erinevatel põhjustel, Kunilal on kaasaegset pigem vähe ka, tema fookus on mujal,» räägib Temnikova ja tõdeb, et see pole veel perfektne ülevaade, aga vähemalt samm sinnapoole. Ta tunnistab ka teatavaid raskusi sellise näituse kokkupanemisel, sest kõikidel kogujatel on asja juures oma motivatsioon, raskused, plussid ja miinused.