USAs elav filmikunstnik Merje Veski: uskumatu, milliste inimestega ma töötada olen saanud!

Üks selle aasta armastatumaid teleseriaale on Chicago võileiva­restoranis toimuv «The Bear», mille avatiitritest leiab tähelepanelik vaataja vägagi eestlaslikult kõlava nime. «The Beari» kunstnikuks on nimelt Merje Veski, kes 90ndatel kolis Eestist Chicagosse elama ning alustas seal muljet avaldavat karjääri filminduses. See eesti päritolu filmikunstnik on töötanud eestlastele nii märkamatult, et tema lugu pole varem jutustanud ükski meediaväljaanne, olgugi et Veski on töötanud õdede Wachowskite, Michael Manni, Steven Soderberghi ja paljude teiste kuulsate režissööridega.