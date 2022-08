11. augusti õhtul esines Saku Suurhallis oma «We Are Not Your Kind» tuuri raames metal-bänd Slipknot. Erikülalisena astus üles Jinjer. 1999. aastal oma esimese albumi üllitanud Slipknoti tuntakse raju lavasõu poolest, kus mängivad tähtsat osa bändiliikmete šokeerivad maskid. Vaata galeriist, kui raju üks Slipknoti kontsert välja näeb!