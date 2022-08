SUVEKULTUUR ⟩ Uus sõrmuste isand? Mida oodata «Võimusõrmuste» teleseriaalist

Septembris ilmub voogedastusteenusesse Amazon Prime Video uus ülikallis seriaal «The Lord of the Rings: The Rings of Power», mis lähtub fantaasiakirjanik J. R. R. Tolkieni loomingust. Seriaali tegevus toimub tuhandeid aastaid enne «Kääbiku» ja «Sõrmuste isanda» sündmusi, viies vaatajad aega, mil Keskmaal hakkasid pead tõstma kardetud kurjad jõud.