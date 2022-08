KUULA ⟩ A-Rühm on tagasi! Legendaarne punt üllitas uue singli

«Laul on stiililt austusavaldus väga varajasele hiphopile, suisa sellisele räpieelsele funkile, millest kõik alguse sai. Lugu ise räägib sellest, et hea pidu ja oleng ei taha kunagi lõppeda. Samamoodi nagu A-Rühma eksistents: ikka ja jälle tahame ühe uue loo või ühe uue albumi teha, sest on lõbus,» kommenteerib Genka.

Kozy arvab, et looga samastuvad pea kõik inimesed. «See on hümn inimestele, kes ei saa kunagi õigel ajal töölt minema. Baarmanidel ja DJ’del on iga peo lõpp sama - äkki teeme ühe veel?» selgitab räppar, et kui nii ei ole, siis ei ole väga hea pidu.

See on A-Rühma esimene singel nende valmivalt kauamängivalt. «See lugu juhtus lihtsalt sobival hetkel valmis olema,» lisab Kozy.

«Üks veel» visuaalse poole eest kandsid hoolt Taaniel Malleus, Sanel Mittal ja DEW8.

«Üks veelile» sündis gif-visuaal. «Ja just sellepärast, et tegime videot, aga kaamera aku sai tühjaks. Tegelt pidi seal olema 12 meetri kõrgune kummist hiidräim, mida me 14 tundi järjest koos viimase hingetõmbega täis puhume. Aga jõudsime aint angaari kohale ja esimesed võtted tehtud, kui aku tühjaks sai. Ja see mees, kes lubas meile selle kummiräime 15 tonni eest teha lasi ka üle,» selgitab Kozy. Vaata seda siit: