Lahkus armastatud lasteraamatusarja illustraator

«Väike Nicolas» on üks armastatumaid prantsuse lasteraamatusarju, mille peategelaseks on üleannetu poiss Nicolas. Sempé oli raamatute kaasautoriks.

Jean-Jacques Sempé'i joonistused on korduvalt ilmunud ajakirja The New Yorker numbrite kaanel. Kunstniku karjäär sai alguse sellest, et mees hakkas noorena saatma Pariisi ajalehele oma joonistusi.