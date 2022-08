NÄDALA FILM ⟩ Otsi lolli, kes ei kardaks kolli

OJ (Daniel Kaluuya) ja EMi (Keke Palmer) isa sureb kummalistel asjaoludel. Ja kummalise all pean ma silmas, et münt kukub taevast alla ja surmab nende hobusekasvatajast isa, kes surmahetkel nende väärtuslikema ratsu seljas istub. Õde ja vend, kes aja jooksul niigi lahku kasvanud on, leiavad teineteist jooksmas vastassuunas: OJ leiab lohutust hobustest ja endassetõmbumisest, EM aga keskendub oma karjäärile meelalahutusäris.