NÄDALA PLAAT ⟩ Turvapatjadega suvealbum

See on iseenesest tore fakt, et Harris jättis mõned miksimise käigus tekkinud pisivead sisse, et kogu komplekt ehedam ja vahetum paistaks. Häda on ainult selles, et seda tehti tahtlikult, tavakuulaja ei saa sellest ilmselt mitte kui midagi aru ja staarikoorem on pisut liiga massiivne, et kogu materjal vabalt lendama hakkaks. Põhimõtteliselt on Harris taas kasutanud vana head äraproovitud mitme turvapadjaga varustatud nippi, kus keevitab valmis tantsupõrandakõlblikud põhjad ning laseb neile staaridel peale laulda ja räppida. Täpselt sama, mida ta tegi albumil «Funk Wav Bounces Vol 1», kus tegid teiste hulgas kaasa Frank Ocean, Pharrell Williams, Migos ja Ariana Grande.