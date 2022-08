Elektrooniline nauding: Klubis HALL algab võimas muusikafestival

The Dark Side of the Moon toimus esmakordselt 2018. aastal ning selle eesmärk on pakkuda kuulajatele laialdast valikut elektroonilist muusikat. Festivali programm tutvustab kohalikke omanäolise käekirjaga artiste, uusi tulijaid, toob koju kätte elektroonilise muusika tipptegijaid mujalt maailmast ning rõhutab sealjuures ka festivali nimega sobituvat visuaalset ja kunstilist poolt.