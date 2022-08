ARVUSTUS ⟩ Slipknot - kratt kusest ja äädikast

Koroonajärgse kontserdikultuuri muudab võrdlemisi ekstaatiliseks see (muidugi lisaks sellele, et kontserdile üldse saab), et enamik kollektiive, kes end pikemat aega oodata on lasknud, on vahepeal edasi liikunud ning kirjutanud ühe või suisa mitu uut albumit, mille ilmutamisest neil tuuri väljakuulutamise aegu veel hallimatki aimu polnud. Või kui oligi, siis ainult õhkõrn. Nõnda on ka Slipknotiga, kes saabus Tallinna kontserdile «We Are Not Your Kind» tuuri raames, kuid on nüüd juba märksa lähemal oma järjekorras kaheksandale albumile.