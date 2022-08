ARVUSTUS ⟩ Fred Jüssi – esteet metsas

Fred Jüssi «Olemise mõnu» on selle suve hittraamat. Vaatasin, et raamatupoodide edetabelites on ta suvega aasta arvestuses ka päris kõrgele kohale jõudnud ronida. Ilmselt on suvi õige aeg tulla välja raamatuga, mille pealkiri on «Olemise mõnu».