Eesti animakomöödia pälvis Küprosel peaauhinna

«Sierra» keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all peidab end isiklik lugu, mis on tõukunud autori suhtest oma isaga. «See on kõik nii absurdselt loogiline,» kõlas Müürilehe arvustuses.

Augusti alguses PÖFFi armastusfilmide festivali avanud «Sierrat» näeb Eestis veel 18. augustil Viljandis ja 21. augustil Tartus. Septembri alguses on film erilinastustega Tallinna kinos Sõprus. Lisaks on film valitud käesoleval nädalal toimuva animafestivali Animist Tallinn programmi.

Küprose animatsioonifestivali peapreemia on filmile kuueteistkümnes auhind. Varasemalt on «Sierra» teiste seas pälvinud nii kultuurikanal Arte auhinna Dresdenist, publikupreemia Ameerika festivalilt GLAS, peapreemia Valencia rahvusvaheliselt filmifestivalilt, kui ka Oscari-kvalifikatsiooni väärilised auhinnad San Franciscost ja festivalilt Palm Springs ShortFest.

«Sierra» režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.