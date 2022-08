Kai kunstikeskuses avaneb läbilõige Merike Estna lummavast maailmast

Näitus on kunstniku omamoodi mini-retrospektiiv, kus on eksponeeritud nii mahukad seeriad uusi teoseid kui ka paljud varem Eestis esitlemata tööd. Viimaste seas näiteks spetsiaalselt Estna 2019. aasta Moderna Museet Malmö näituse jaoks valminud suuremõõtmeline maal «Ohustatud aegade ookean» ja esimest korda 2021. aastal Londonis Bosse & Baum galeriis näidatud käsitsi kootud mastaapne vaip «The House of the Tragic Poet».

Kunstnik on loonud näitusele totaalse keskkonna, mille elemendid on lisaks maalidele tekstiilist, mesilasvahast, puidust, klaasist ja keraamikast installatsioonid ning heli. Merike Estna on tuntud maali mõiste julge avardajana, kes loob oskuslikult etenduslikke maailmu, mis haaravad vaataja täielikult endasse. Kai näitus paistab silma erilise materjalikäsitluse poolest: näiteks on teostes eksperimenteeritud põletusega tekstiilil ja puidul.

Liikudes paindlikult kaasaegse kunsti, käsitöö ja Eesti folkloori traditsioonide vahel, moodustub näitusel lummav tervik. Estna loomingut iseloomustab ajamahukate ja traditsiooniliste tehnikate kombineerimine tänapäevaste materjalide ja teemadega. Pintsli ja lõuendi kõrval on kunstniku töövahenditeks olnud nii tätoveerimismasin, tikkimisnõel kui ka elav tuli.

Merike Estna on üks tähelepanuväärsemaid kaasaegseid kunstnikke Eestis, kelle jätkuv uurimus maalimisest kui loometööst ja väljendusviisist põhineb kriitilisel ja kontseptuaalsel lähtekohal ning sügaval austusel oma eriala vastu.